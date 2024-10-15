Москва, 15 октября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Власти Москвы увеличат расходы на здравоохранение на 8%. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Так, с учетом обязательного медицинского страхования (ОМС) город выделит на сферу здравоохранения 1,1 трлн рублей.

mos.ru Собянин: расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

По словам мэра, до конца 2028 года в Москве должен сформироваться новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи. Для этого город проводит комплекс мероприятий, который включает реконструкцию существующих медучреждений и строительство новых. Так, с 2025 по 2027 год в Москве будет построен 31 объект здравоохранения.

Сергей Собянин рассказал, что в следующем году завершится реконструкция столичных поликлиник, а также будут достроены новые корпуса московской городской онкологической больницы №62 на территории «Сколково», многопрофильный комплекс детской ГКБ святого Владимира. Также начнётся строительство новых стационарных комплексов НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Демихова.

mos.ru Собянин: расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

Помимо строительства и реконструкции больниц и поликлиник, город внедряет новые стандарты оказания медицинской помощи, создает сеть центров женского здоровья, развивает единую цифровую платформу столичного здравоохранения и другие проекты медицины.

Среди таких проектов — внедрение искусственного интеллекта. К 2030 году ИИ станет базовой медицинской технологией для столичных врачей и надежным цифровым помощником для диагностики и лечения больных. Основная задача ИИ — избавить врачей от большей части бумажной рутины, чтобы они получили больше времени для непосредственной работы с пациентом. Так, в 2030 году ИИ будет анализировать медицинские карты пациентов и выявлять риски возникновения тех или иных заболеваний, «подсвечивая» их медицинским работникам.

«На оказание высокотехнологичной медицинской помощи в бюджете заложено свыше 15 млрд рублей», — написал мэр города. На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в ближайшие три года планируется направить 141,1 млрд рублей.