Москва, 15 октября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил, что уходит в отставку. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ОКР.

Кирилл Зыков/РИА Новости Станислав Поздняков

Глава комитета заявил, что в сложившейся ситуации смена лидера и команды в организации необходима для укрепления российского олимпийского движения. Он также отметил, что в условиях геополитических вызовов, с которыми столкнулась Россия, требуется оптимизация и централизация управления в сфере спорта высших достижений.

«В этой связи, исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит моё предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России», — процитировали главу комитета в Telegram-канале ОКР.

Отмечается, что Поздняков и исполком продолжат исполнять свои обязанности до переизбрания.

Как передавало ИА Регнум, Поздняков впервые стал президентом Олимпийского комитета России в 2018 году. В декабре 2022 года его переизбрали на этот пост.

Поздняков за время спортивной карьеры в фехтовании на саблях четырежды побеждал на Олимпийских играх. Он также 10 раз становился чемпионом мира и 13 получал золото на чемпионатах Европы.