Сочи, Краснодарский край, 15 октября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. К 2032 году турпоток в Краснодарский край может вырасти на 6,6 млн человек. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель, который принял участие в первом международном авиационно-туристическом форуме «AIRTRAVELSOCHI 2024: Discover the Southgate to Russia». Мероприятие посетили 250 делегатов из 20 стран.

Город Сочи

Александр Руппель рассказал о туристическом потенциале региона, перспективах развития воздушного сообщения, взаимодействии иностранных и российских перевозчиков, развитии въездного туризма, круглогодичных региональных маршрутов, работе по увеличению номерного фонда. Также на форуме обсудили туристический потенциал Сочи, готовность инфраструктуры к растущему пассажиропотоку. По его словам, с учетом перспектив расширения номерного фонда и ежегодной динамики турпотока к 2032 году количество отдыхающих на курортах края вырастет еще на 6,6 млн человек.

«Мы ведем последовательную работу по развитию курортной отрасли, — рассказал Александр Руппель. — Сейчас в регионе 11 тысяч средств размещения общей емкостью 635 тысяч мест. И они востребованы: в пик сезона курорты Черноморского побережья загружены на 95%, Азовского — на 89%». Он отметил, что в минувшем году Кубань посетили рекордные 18,6 миллиона гостей, в этом — уже 17,5 миллиона. «Если тенденция сохранится, по итогам года край примет 20 миллионов туристов», — полагает Руппель.

Вице-губернатор Краснодарского края заявил о необходимости увеличивать номерной фонд и расширять предложения. Сейчас в крае 316 отелей категории четыре и пять звёзд, однако этого недостаточно.

«Благодаря беспрецедентным мерам поддержки отрасли на уровне региона мы смогли запустить инвестиционный маховик: за четыре года объем инвестиций в курортной сфере вырос в 30 раз. В стадии реализации — 62 инвестпроекта на общую сумму почти 700 миллиардов рублей. Это позволит к 2032 году увеличить емкость более чем на 46 тысяч номеров и создать 28,5 тысяч новых рабочих мест. И это без учета таких мега-проектов, как Новая Анапа», — добавил Александр Руппель.