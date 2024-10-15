Москва, 15 октября, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Художник-постановщик, лауреат премий «Ника» и «Золотой орёл» Павел Новиков заявил, что открывшийся в сентябре кинопарк «Москино» будет интересен большому числу туристов, интересующихся кинопроизводством.

Московская киноплатформа Кинопарк «Москино» будет интересен большому количеству туристов — эксперт

Посетители кинопарка могут прогуляться по ковбойскому городку, современным и историческим улицам Москвы, партизанской деревне, Соборной площади Кремля начала XVIII века, побывать в здании аэропорта и железнодорожного вокзала. «Экскурсоводы подробно расскажут, из чего и как создаются декорации, а если повезет, можно увидеть реальные съемки в одном или нескольких объектах», — сообщил Павел Новиков агентству городских новостей «Москва».

Московская киноплатформа Кинопарк «Москино» будет интересен большому количеству туристов — эксперт

По словам Новикова, в кинопарке созданы все условия для полноценной работы съемочных групп.

«Отличная идея — создать в одном месте целый киногород с возможностью для съемочных групп комфортно проводить съемки фильмов и сериалов, а для туристов — интересно отдохнуть — уже начала воплощаться», — отметил эксперт. Он добавил, что в планах кинопарка — создание интерьеров полицейского участка, школы, детского сада и другое.