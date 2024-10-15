Москва, 15 октября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информационной политике на заседании 15 октября порекомендовал депутатам принять в I чтении законопроект о запрете в России публичной пропаганды отказа от рождения детей — чайлдфри.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Проект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Предлагается запретить распространение в интернете, СМИ, рекламе и кино информации, пропагандирующей чайлдфри.

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