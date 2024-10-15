Горно-Алтайск, 15 октября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В Республике Алтай под камнепад попала группа из 12 туристов, в результате чего один человек погиб и ещё двое пострадали. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

Казбек Басаев/РИА Новости

«Вчера в районе устья реки Кысхыштубег зарегистрированная туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. На месте погибла 18-летняя девушка. Ещё двое получили травмы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что накануне спасатели смогли эвакуировать одну из пострадавших, которую с травмой головы привезли в Акташскую больницу.

Утром 15 октября на место трагического инцидента выдвинулась группа спасателей МЧС России, в составе которой девять человек и две единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа два туриста из России получили ранения, попав под камнепад в турецкой провинции Мугла. Инцидент произошёл в каньоне Саклыкент, который является популярным местом у туристов.

Трое российских туристов в ночь на 8 октября получили лёгкие травмы в результате ДТП с участием автобуса в турецком городе Фетхие. В момент аварии в транспортном средстве находились 14 россиян, следовавших в аэропорт Далмана.

В августе 2023 года туристическая группа попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. В результате этого один человек погиб и ещё шестеро пострадали. Их эвакуировали на вертолёте спасатели Эльбурсского высокогорного поисково-спасательного отряда.