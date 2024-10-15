Смоленск, 15 октября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали уроженца Украины, призывавшего убивать российских и белорусских военнослужащих, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба УФСБ.

ФСБ РФ/РИА Новости

«Выявлен 43-летний уроженец Украины, придерживающийся националистических взглядов. Мужчина призывал к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих России и Белоруссии, а также их физическому уничтожению. Злоумышленника задержали», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Ведомство утверждает, что мужчина состоял в контролируемых украинским спецслужбами сообществах, которые вовлекали жителей России в диверсионно-разведывательную деятельность на стороне Украины.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя, который планировал теракт по заданию Службы безопасности Украины, к 21 году лишения свободы. Завербованный Киевом в 2022 году собирал в Севастополе данные об актуальных местах дислокации объектов российской армии. Сведения он передавал своим украинским кураторам. Также он собирался выполнить задание СБУ и поджечь одно из административных зданий Севастополя.

15 октября сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность жителя Псковской области, который передавал украинским кураторам координаты российских военных и гражданских объектов. Мужчина был задержан.