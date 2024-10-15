Москва, 15 октября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Правительство России утвердило постановление о возможности для граждан с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Кабмина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Заявление о самозапрете предлагается направлять через единый портал госуслуг. Его переадресуют в уполномоченные бюро кредитных историй. Уведомление о принятом решении пользователь увидит в личном кабинете.

Также подать заявление можно будет, посетив МФЦ. Тогда информацию о решении предоставят в самом центре. Дополнительно она отобразится в личном кабинете на едином портале бюро кредитных историй.

Для подачи заявления о снятии самозапрета будут доступны те же способы. Пользоваться услугой можно неограниченное число раз.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Госдуму внесли законопроект о праве россиян устанавливать для себя самозапрет на участие в азартных играх. Согласно проекту закона, человек может направить заявление о включении его данных в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Ответственность за этот перечень будет нести Единый регулятор азартных игр, который подконтролен правительству России.

В результате россияне из списка не смогут делать ставки, покупать лотерейные билеты. Помимо этого, организаторам азартных игр запретят присылать внесённым в перечень гражданам рекламу.