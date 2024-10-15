Москва, 15 октября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. В 2025 году пособие по безработице будет проиндексировано на 7,3%, заявил 15 октября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Он отметил, что Минтруд с учётом рекордно низкой безработицы несколько снизил расходы на соответствующие пособия. В будущем году размер этой выплаты будет проиндексирован впервые за последние годы.

«Раньше это пособие назначалось ежегодно без жёсткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе. Пособие будет проиндексировано на 7,3%, составит 14 742 рубля в максимальном его размере», — заявил Котяков.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября президент России Владимир Путин заявил, что в стране почти нет безработицы. Стране не хватает рабочих рук.

Глава Минфина Антон Силуанов 14 октября заявил в Госдуме при обсуждении бюджета на ближайшие три года, что с января 2025 года будут проиндексированы на 7,3% пенсии, выплачиваемые работающим пенсионерам. Индексация будет проведена на уровень инфляции 2024 года.