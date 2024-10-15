Петропавловск-Камчатский, 15 октября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Лодку, на которой двое мужчин и подросток в начале августа решили добраться из Хабаровского края на Сахалин, нашли у берегов Камчатки. Выжил лишь один из трёх пассажиров. Об этом 15 октября сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Кадр из видео

9 августа текущего года двое мужчин и 15-летний сын одного из них отбыли на катамаране «Байкат 470» от мыса Перовского в сторону Охинского района Сахалинской области. Спустя время связь с ними пропала, местоположение судна определить не удалось. 14 октября лодку нашли в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Один из мужчин и подросток погибли. Выжившему оказывается медицинская помощь.

«Дальневосточной транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия, а также контролируется ход расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

По информации Telegram-канала «112», на катамаране находились два брата и сын одного из них. Сергей П. и его ребёнок скончались. Михаил П. смог выжить спустя два месяца дрейфа. Мужчину в тяжёлом состоянии решено было доставить в порт Магадана.

Как сообщало ИА Регнум, в июне спасатели нашли живыми трёх рыбаков, которых унесло в Охотское море от берегов Сахалина. По информации МЧС, мужчин удалось обнаружить с воздуха. Они находились в районе маяка за мысом Свободный. Спасатели подняли рыбаков на борт вертолёта Ми-8 и оперативно доставили на сушу.