Подольск, Московская область, 15 октября, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Полицейские в подмосковном Подольске вынуждены были открыть огонь по колёсам автомобиля, водитель которого отказался остановиться, потому что один из пассажиров машины выстрелил из окна в сторону сотрудников ГАИ. Об этом 15 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Мои коллеги из госавтоинспекции УМВД России по Подольску для остановки транспортного средства применили огнестрельное оружие», — говорится в сообщении в её Telegram-канале.

Волк уточнила, что правоохранители заметили автомобиль с затонированными передними стёклами в ходе патрулирования и потребовали от водителя остановиться, однако он попытался от них скрыться.

В ходе погони нарушитель опасно маневрировал, нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, отметила официальный представитель МВД РФ.

«Для остановки автомобиля инспектор сделал предупредительный выстрел вверх. В ответ на это один из пассажиров открыл окно и выстрелил из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в сторону сотрудников. Тогда полицейские стали стрелять по колёсам машины», — добавила Волк.

Она отметила, что после этого водитель автомобиля не справился с управлением и его машина перевернулась. Выяснилось, что в салоне находилось шесть человек, включая троих несовершеннолетних.

Официальный представитель МВД России добавила, что водителя привлекают к ответственности по трём статьям КоАП РФ, а против открывшего стрельбу пассажира возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по мужчине, который с ножом атаковал их на крыше торгового центра в Стерлитамаке. При этом нападавший ранил одного из правоохранителей.

Агентство Associated Press 21 сентября сообщило, что погоня сотрудников полиции за автомобилем в Нью-Йорке закончилась гибелью водителя, которого застрелили при задержании. В результате инцидента ещё восемь человек получили ранения.