Москва, 15 октября, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Уровень внешнего долга по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) России по итогам третьего квартала снизился до нового исторического минимума.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Как следует из расчётов «РИА Новости» на основе данных Банка России, с июля по сентябрь уровень внешней задолженности РФ упал до 14,5%, что является его новым минимальным значением в современной истории.

При этом внешний долг России — и государственный, и корпоративный — в денежном выражении на конец третьего квартала составил 293,4 млрд долларов, или примерно 27,4 трлн рублей.

Кроме того, также снизился уровень внешнего долга России на душу населения. По состоянию на 1 октября он составил 2008 долларов, уменьшившись в июле–сентябре примерно на 3% (58 долларов).

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября стало известно, что внешний долг России опустился ниже отметки в 300 млрд долларов, составив 293,4 млрд долларов. При этом размер внешнего долга достиг минимальных значений за последние 18 лет — по состоянию на 1 октября 2006 года он составлял 269,5 млрд долларов.

С начала года внешний долг России снизился на 7,7%. В Центробанке отметили, что это стало возможно благодаря снижению внешних обязательств реального и государственного секторов.