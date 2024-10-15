Лондон, 15 октября, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в декабре в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с 2 октября упала ниже отметки $75 за баррель. Это 15 октября следует из данных торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM

По состоянию на 08:03 мск цена нефти марки Brent снизилась на 3,33% и составляла $74,88 за баррель.

При этом к 08:18 стоимость нефти Brent уменьшилась до $74,54 (-3,77%). В это же время фьючерс на нефть марки WTI подешевел на 3,82%, до $71,01 за баррель.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия выдержит любое снижение цен на нефть. По его словам, зависимость отечественной экономики от углеводородов снижается.

Вице-премьер РФ уточнил, что происходящие на Ближнем Востоке события определенно влияют на рынок энергоносителей. При этом, по словам Новака, в итоге всё вернётся на круги своя.