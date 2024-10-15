Тегеран, 15 октября, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Каани, которого на Западе ранее называли погибшим, появился на публике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Middle East Images/ABACA/ТАСС Исмаил Каани

Отмечается, что генерал-майор утром 15 октября принял участие в церемонии возвращения из Ливана в Иран тела Аббаса Нилфорушана, с которым он служил. Мероприятие прошло в тегеранском аэропорту Мехрабад.

Кроме Каани, в церемонии участвовали другие сослуживцы Нилфорушана, а также члены семьи покойного.

Информация якобы о гибели командующего силами «Аль-Кудс» появилась 6 октября. СМИ передавали, что он отправился в Ливан после 27 сентября, а убили его будто бы в результате авиаударов израильских военно-воздушных сил по Бейруту. Иранские власти в свою очередь неоднократно опровергали эти слухи.

Как сообщало ИА Регнум, Исмаил Каани стал главой сил «Аль-Кудс» в январе 2020 года после гибели бывшего командира этого подразделения Кассема Сулеймани, убитого американскими военными с помощью беспилотника в аэропорту Багдада.