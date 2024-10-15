Мадрид, 15 октября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Бывшего украинского шахматиста Кирилла Шевченко, с 2023 года представляющего Румынию на международных соревнованиях, отстранили от участия в чемпионате Испании по шахматам за жульничество. Об этом 14 октября сообщило испанское издание El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

В рамках турнира шахматист успел принять участие в двух раундах, в которых сыграл вничью с египетским шахматистом Бассемом Амином и обыграл пятикратного чемпиона Испании Франсиско Вальехо Понса.

«Подозрения в адрес Шевченко возникли после его победы над Вальехо, который предъявил претензии арбитрам. Шахматист часто выходил в туалет, где оставался слишком долго, всегда в одной и той же закрытой кабинке», — говорится в сообщении.

В ходе расследования арбитры действительно нашли в уборных мобильное устройство. Также стало известно, что за день до инцидента уборщица обнаружила ещё одно устройство и записку. При сравнении почерка с таблицей, в которую шахматисты записывают ходы, судьи установили, что он совпадает с почерком Шевченко.

Экс-украинского шахматиста с турнира дисквалифицировали, а результаты партий с его участием аннулировали. Сам Шевченко отказался признать вину, но покинул турнир и вернул призовые деньги.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала против полноценного допуска россиян и белорусов к турнирам. При этом она допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ FIDE снять санкции с российских спортсменов, заявил, что организация не свободна от политизации спорта. Также Песков поблагодарил страны, которые поддерживают Россию, и выразил надежду, что работа над снятием санкций со временем даст результаты.