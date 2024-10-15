Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Израильские военнослужащие за минувшие сутки нанесли удары по более чем 230 целям в Ливане и секторе Газа, сообщили 15 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Об этом военное командование еврейского государства написало в своём Telegram-канале. Отмечается, что более 200 целей относились к ливанскому шиитскому движению «Хезболла».

Как сообщало ИА Регнум, ранее ЦАХАЛ проинформировала, что за сутки «Хезболла» выпустила по территории Израиля около 115 снарядов. Данные приводились по состязанию на 14 октября 23:30 мск.

Радиостанция Sham FM в свою очередь распространила сведения, согласно которым израильские истребители атаковали недалеко от Сирии пограничный переход в районе Хермель, который находится на севере Ливана. Удар пришёлся по дороге, идущей через контрольно-пропускной пункт у посёлка Джермаш. В ответ сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) открыла огонь по целям в небе.

ЦАХАЛ объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана ещё в ночь на 1 октября. Израильские военные также заявили, что используют для ударов свои военно-воздушные силы и артиллерию.