Горячее всего сегодня на кураховском, покровском (красноармейском) и лиманском направлениях, заявили 14 октября в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в Telegram-канале ведомства сообщается о 189 боестолкновениях на линии фронта за прошедшие сутки. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 964-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

О том, что ситуация остаётся напряжённой по всей линии фронта, особенно на лиманском, купянском, покровском и кураховском направлениях, в пресс-службе Генштаба ВСУ заявили также 7 октября. В тот же день ВС РФ объяснили успех российской армии при освобождении Угледара.

«Была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех», — сказал заместитель командующего группировкой войск «Восток» Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Роман Греков.

Ранее ИА Регнум приводило интересный эпизод из угледарской истории, когда из 50 пожилых «новобранцев», направленных на укрепление обороны города, на позиции попали только четверо, но и они дезертировали при первой ротации.

Тем временем танкисты группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области оказывают поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, уничтожая опорные пункты, боевую технику и живую силу противника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922901" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Курское приграничье. Работают танки — пехота идет вперед

Также оборонное ведомство известило, что в ночь на 15 октября дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.