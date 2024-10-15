Каракас, 15 октября, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Израиль ведёт войну на уничтожение арабских народов, заявил 14 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Eneas de Troya Николас Мадуро

Он отметил, что речь идёт даже не о военном конфликте, а о геноциде. По словам Мадуро, этим занимается израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Это война Нетаньяху на уничтожение народа Палестины, Нетаньяху против арабского народа в Ливане, это даже не война, а геноцид», — сказал венесуэльский лидер в своём видеовыступлении.

Мадуро уточнил, что международные СМИ пытаются защитить Израиль, утверждая, что израильская армия якобы воюет только с ливанской шиитской организацией «Хезболла» и радикальным палестинским движением ХАМАС. Он подчеркнул, что это совсем не так.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Турция подала иск против Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа. В мае главный прокурор МУС Карим Хан представил основания для ареста Биньямина Нетаньяху, а также главы израильского минобороны Йоава Галанта и лидера ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях.

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что Биньямин Нетаньяху будет остановлен так же, как и Адольф Гитлер, а Израиль рано или поздно заплатит за свои действия.