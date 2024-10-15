Токио, 15 октября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Двух членов криминальной группировки якудза арестовали сотрудники полиции японской префектуры Осака по обвинению в угоне фургона с элитными наручными часами Rolex. Об этом 14 октября сообщило агентство Kyodo.

by apes_abroad Якудза, Япония

Уточняется, что всего в фургоне было 172 экземпляра наручных часов Rolex, их общая стоимость составляет 280 млн иен (около 1,87 млн долларов по текущему курсу). Арестованные принадлежат к самой крупной в Японии группировке якудза, известной как «Ямагути-гуми».

Группировка «Ямагути-гуми» основана в 1915 году и на сегодняшний день объединяет под своим началом большое количество мелких банд. Общая численность криминальной группы составляет около девяти тысяч человек. Отколовшаяся от этой группировки «Кобе Ямагути-гуми» насчитывает около трёх тысяч человек. Группировки враждуют между собой, и время от времени между ними происходят стычки, которые часто заканчиваются гибелью членов банд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько прогремевших в немецком Кёльне взрывов правоохранители связали с разборками мафиози. К двум инцидентам могут быть причастны марокканские преступные группировки. Следствие не исключает разборки бандитов со взрывами.