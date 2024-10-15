Москва, 15 октября, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Решение об участии президента России Владимира Путина в предстоящей конференции Организации Объединённых Наций (ООН) по вопросам изменения климата (СОР-29) на данный момент не принято. Об этом 15 октября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока не принято решение», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Песков подчеркнул, что Россия обязательно будет представлена на предстоящей конференции.

29-я ежегодная конференция ООН по климату пройдёт в столице Азербайджана, городе Баку, в период с 11 по 22 ноября. Первая конференция проходила в 1995 году в Берлине.

Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (UNFCCC) подписали 198 государств. Организация конференции предусматривает официальные встречи представителей стран-участниц для оценки прогресса в борьбе с последствиями глобального изменения климата.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски заявил, что в случае глобального потепления более чем на три градуса Цельсия странам Южной Европы грозит появление пустынь. По его словам, опустынивание уже происходит на южных окраинах Европы, в том числе на территориях Греции, Турции и Португалии.

Как рассказал в беседе с ИА Регнум климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов, глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается.