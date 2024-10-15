Курск, 15 октября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Экипаж одного из российских танков, действующих в приграничном районе Курской области, может за сутки использовать для ударов по ВСУ до 50 снарядов. Об этом сообщил журналистам боец группировки "Север" Вооружённых сил РФ с позывным Цаца, который служит на указанной боевой машине.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По его словам, такой расход боеприпасов объясняется высокой интенсивностью боев, ведущихся на курском направлении. Слова бойца приводит Министерство обороны России.

Ведомство уточнило, что танкисты группировки "Север" в Курской области ведут боевую работу совместно с разведывательными группами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Все вместе они оказывают поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям Вооружённых сил РФ.

Российские танкисты уничтожают опорные пункты, технику и живую силу ВСУ. Они ведут стрельбу с закрытых огневых позиций на расстоянии до семи километров. Для улучшения скрытности экипажи танков тщательно свои машины. Дополнительную защиту технике от ударов беспилотников обеспечивает металлическая антидроновая защита.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что группировка войск «Север», используя беспилотник «Иноходец», нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Курской области. Обнаружить объект российские военные смогли в ходе разведки. ВСУ обустроили его в одном из приграничных районов.

В этот же день замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что с начала августа российские военные освободили около половины территории Курской области, ранее атакованной ВСУ.