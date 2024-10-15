Москва, 15 октября, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Полноценный обед из шести позиций в столовой Государственной думы может обойтись почти в 600 рублей. Об этом 15 октября рассказал депутат нижней палаты Федерального собрания от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Как следует из чека, за суп-пюре из цветной капусты депутат заплатил 140 рублей, за биточек из курицы — 190 рублей, за картофельное пюре — 100 рублей, за помидор и огурец — 35 и 37 рублей, за плодово-ягодный напиток — 70 рублей. Таким образом, с учётом хлеба стоимость полноценного обеда в столовой Госдумы составила 577 рублей.

В беседе с «РИА Новости» Хамитов заявил, что поделился стоимостью обеда с целью опровергнуть сообщения о якобы заниженных ценах в столовой Госдумы и особых ценовых условиях для депутатов.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ в 2024 году вошла в четвёрку крупнейших мировых производителей мяса. Он отметил, что в текущем году выполнены все показатели по большинству важных продуктов, в том числе по мясу, рыбе, зерну и сахару. Кроме того, в России собран рекордный урожай, заявил Мишустин.

Согласно рейтингу, составленному на основе данных национальных статистических ведомств, Россия по итогам августа вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, опередив половину государств — членов G20, в том числе Францию и Швейцарию. Отмечалось, что жители России на среднюю зарплату могут позволить себе купить 161 кг мяса.