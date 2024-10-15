Москва, 15 октября, 2024, 06:01 — ИА Регнум. В мессенджере Telegram появилась новая функция, с помощью которой бизнес сможет сэкономить на верификации телефонных номеров клиентов. Об этом 14 октября сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«Telegram запустил самый доступный для компаний способ аутентификации телефонных номеров своих клиентов… Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная SMS-верификация», — написал Дуров в своём Telegram-канале.

По его словам, функция Telegram Gateway позволит компаниям избежать высоких затрат на проверку, поскольку мессенджер верифицировал номера почти миллиарда пользователей, а единоразовая аутентификация обойдётся в $0,01. На странице функции также представлена статистика, показывающая преимущества Telegram Gateway по сравнению с другими приложениями.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября Дуров сообщил о появлении в Telegram функции «подарков», покупка которых доступна за внутреннюю валюту — «звёзды». «Подарки» будут выглядеть как анимированные изображения, к ним можно добавить текстовое сообщение. Просмотр «подарков» доступен в одноимённом разделе в профиле пользователя.

Позднее основатель мессенджера сообщил, что команда разработчиков включила в перечень обновлений ряд улучшений, коснувшихся новой функции «подарков» и хештегов. Также в Telegram появилась возможность добавлять мультимедийные файлы к сообщению после его отправки и возможность просмотра времени редактирования сообщения.