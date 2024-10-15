Ла-Пас, 15 октября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Боливии попросила власти республики принять меры, позволяющие не допустить выезда из страны бывшего боливийского президента Эво Моралеса. Об этом сообщила 14 октября газета Correo del Sur.

Sebastian Baryli Эво Моралес

Ведомство подозревает политика в растлении несовершеннолетней и торговле людьми. По данным журналистов, генпрокуратура также поручила прокурору департамента Ла-Пас принять к рассмотрению заявления от двух бывших парламентариев, обвинивших Моралеса в коррупции.

Ранее газета El Deber написала, что прокуратура департамента Тариха требует выдать ордер на задержание Моралеса из-за его неявки на допрос. Речь идет о расследовании, в котором политик подозревается в растлении несовершеннолетней. По этому делу уже арестовали отца предполагаемой потерпевшей. Следствие считает, что родители девушки познакомили её с Моралесом, чтобы та смогла сделать карьеру в госсекторе.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2019 года в Боливии вспыхнули акции протеста, которые завершились госпереворотом. Моралес, который тогда возглавлял республику, был вынужден выехать за рубеж. Пришедшее к власти правительство начало уголовное преследование политика.

В августе 2020 года на Эво Моралеса подали жалобу в связи с подозрениями в растлении малолетних. В ноябре новым президентом Боливии стал Луис Арсе — соратник Моралеса по партии. После этого экс-глава государства вернулся на родину.

В марте 2021 года боливийские власти арестовали Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента республики после госпереворота 2019 года. В июне 2022 года её приговорили к 10 годам лишения свободы за неисполнение обязанностей сенатора и принятие решений, противоречащих конституции.