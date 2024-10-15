Лондон, 15 октября, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Великобритании полагает, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе якобы создают риск эскалации напряжённости в регионе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 14 октября на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Мы обеспокоены военными учениями вокруг острова Тайвань, которые усиливают напряжённость и создают риск опасной эскалации в Тайваньском проливе», — говорится в заявлении.

Утверждается, что Лондон выступает за мир и стабильность в регионе, придерживается позиции о необходимости конструктивного диалога и призывает к сдержанности и недопущению каких-либо действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си сообщил, что китайские военные начали учения «Совместный острый меч — 2024Б» вокруг Китайского Тайбэя (Тайвань). По его словам, в ходе учений будут отработаны совместный штурм, блокирование и взятие под контроль ключевых портов и районов острова. Ли Си подчеркнул, что целью учений является «устрашение сепаратистских сил», которые стремятся к «независимости» острова.

В июне министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с государственным секретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Китайский Тайбэй был и остаётся частью КНР, а вопрос о его «независимом статусе» не подлежит обсуждению.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Китайский Тайбэй является неотъемлемой частью КНР. Позиция российского лидера неизменна, отмечал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Глава МИД Китая подчёркивал, что Пекин высоко ценит позицию Москвы в этом вопросе.