Одесса, Украина, 15 октября, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Женщина, которая появилась с флагом России на Екатерининской площади в Одессе, жива и помещена судом под домашний арест. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Кадр из видео

В своём Telegram-канале парламентарий напомнил, что она пыталась повесить российский триколор на указанной площади. Кроме того, депутат написал, что в социальных сетях утверждали, что эту женщину убили в следственном изоляторе, что, по его словам, не подтвердилось.

Дмитрук отметил, что адвокаты арестованной уговаривали её отказаться от своих убеждений, но она не захотела и заявила, что готова к тюремному заключению, если суд вынесет такой приговор.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября стало известно, что в Одессе задержали женщину, которая пыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II, снесённого ещё в 2022 году. 11 октября появилась информация, что в центре города после этой акции разместили патруль, дежурящий в вечернее и ночное время возле снесённого памятника.

Интернет-издание «Страна. ua» проинформировало, что на допросе задержанная женщина заявила, что поддерживает Россию и не простит киевскому режиму поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года украинскими радикалами. По данным МВД Украины, жертвами этого нападения стали 48 человек.