Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 октября, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Власти Украины призывают Бразилию выполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина в случае, если глава российского государства посетит саммит G20. Об этом 14 октября сообщило Reuters со ссылкой на украинского генпрокурора.

Иван Шилов ИА Регнум МУС

«Бразилия как страна — подписант Римского статута обязана арестовать его (Путина. — Прим. ред.), если он решит посетить страну», — приводит агентство слова генпрокурора Украины Андрея Костина.

При этом утверждается, что украинская сторона якобы получила «разведданные», указывающие на то, что Владимир Путин может посетить саммит G20 в ноябре.

14 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о поездке Путина на саммит G20 пока не принято. Вопрос о возможной поездке главы российского государства в Бразилию прорабатывается, отмечал Песков. Саммит глав государств «Большой двадцатки» (G20) пройдёт 18–19 ноября в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит Владимира Путина на саммит G20, несмотря на ордер МУС. Ранее в министерстве юстиции и общественной безопасности Бразилии допустили, что страна может пересмотреть своё решение о присоединении к Римскому статуту из-за отсутствия равноправия в том, что касается применения этого инструмента в разных странах. Также отмечалось, что юрисдикцию МУС не признают могущественные государства, такие как Россия, Китай и США.

2 сентября 2024 года Путин прибыл с официальным визитом в Монголию, которая признаёт юрисдикцию МУС. Песков заявил, что у Москвы и Улан-Батора нет проблем по этому вопросу.

В марте 2023 года МУС принял решение о выдаче ордера на «арест» Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины. Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херальдо Угальде Годинеса. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств.