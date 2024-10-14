Дамаск, 15 октября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Израильские истребители атаковали недалеко от Сирии пограничный переход в районе Хермель, который находится на севере Ливана, сообщила сирийская радиостанция Sham FM.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

Журналисты уточнили, что удар наносился по дороге, идущей через контрольно-пропускной пункт у поселка Джермаш. По данным радиостанции, после этого Сирия задействовала свои средства противовоздушной обороны (ПВО) и открыла огонь по целям в небе.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израильская армия также заявила, что задействовала для ударов военно-воздушные силы и артиллерию.

14 октября стало известно, что не менее 18 человек погибли в результате ракетного удара ВВС Израиля по жилому дому в населённом пункте Эйто, расположенном на севере Ливана. Ещё четыре человека получили ранения.

До этого, в районе населённого пункта Биньямина на севере Израиля, упал беспилотник, запущенный с территории Ливана. В результате удара пострадали более 60 человек.