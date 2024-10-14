Лондон, 15 октября, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Вещательная корпорация «Би-би-си» уступает российским и китайским средствам массовой информации (СМИ) в борьбе за доверие среди жителей стран Глобального Юга, заявил генеральный директор этой британской организации Тим Дэйви 14 октября на конференции в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM BBC

По его словам, превосходство российских и китайских СМИ наблюдается во многих странах, но на Ближнем Востоке и в Африке это ощущается наиболее остро. Дэйви считает, что указанная проблема возникла из-за сокращения финансирования Всемирной службы «Би-би-си».

Глава организации напомнил, что «Би-би-си» пришлось прекратить радиовещание на хинди, арабском и персидском языках. При этом, как указал Дэйви, популярные видеоблогеры и активисты, работающие с российскими и китайскими СМИ, усиливают активность.

В пример он привёл Ливан, где частоту, на которой раньше выходили программы «Би-би-си», сейчас получил российский вещатель. Дэйви предупредил, что такая ситуация может повториться и в других арабских странах.

Он также уточнил, что бюджет Всемирной службы «Би-би-си» сейчас составляет 400 млн фунтов стерлингов ($520 млн). При этом он утверждает, что Россия и Китай якобы выделяют своим СМИ, работающим за рубежом, от $8 млрд до $10 млрд. Глава «Би-би-си» также добавил, что эти вложения Москвы и Пекина «хорошо окупаются».

В октябре 2023 года в беседе с ИА Регнум доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко заявила, что конфликт на Ближнем Востоке помог заново взглянуть странам Глобального Юга на ценности и идеи, которые продвигает коллективный Запад во главе с США, и увидеть в этом приверженность двойным стандартам. Она добавила, что государства Глобального Юга также не отвернулись от России, а, наоборот, продолжили взаимодействие и где-то даже укрепили сотрудничество.

В декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления Запада о заинтересованности в развитии Глобального Юга и Глобального Востока болтовнёй и ложью. Он призвал сравнить политику западных стран в отношении этих регионов с политикой в отношении Украины.