Люксембург, 15 октября, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что идею о военном принуждении России в рамках конфликта на Украине не получится реализовать. Об этом он заявил 14 октября по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Есть стратегическая логика в политическом и военном укреплении Украины… Хотя я должен признать, что перспектива (принуждения России к перемирию. — Прим. ред.) очень отдалённая», — заявил Боррель в ходе пресс-конференции.

При этом он призвал не путать мир на Украине с капитуляцией киевского режима.

Перед началом заседания совета глав МИД стран Евросоюза Боррель заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины в зоне боевых действий ухудшается с каждым днём, в связи с чем странам ЕС необходимо увеличить военную помощь Киеву.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций заявил, что выступает против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Он раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с российской стороной, и заявил о якобы необходимости принуждения России к миру.

4 октября бывший Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Киев может быть вынужден отказаться от территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, для достижения соглашения о мирном урегулировании. По его мнению, после выборов в США может возникнуть импульс, который попытается сдвинуть конфликт с той точки, в которой он сейчас находится.

Президент России Владимир Путин 5 сентября отметил, что Москва готова к переговорам об урегулировании конфликта, если Киев проявит встречное желание. При этом глава государства подчеркнул, что это возможно только на базе уже зафиксированных договорённостей. Президент отметил, что российская сторона всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. В июне Путин заявил, что официальный отказ Киева от планов вступить в НАТО и признание возвращения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России являются основными условиями, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта.