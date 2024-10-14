Пенза, 15 октября, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Мужчина задержан сотрудниками полиции по подозрению в повреждении около 30 надгробий на кладбище в Пензенской области. Об этом 14 октября сообщил региональный главк МВД в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Информация об осквернении надгробий поступила в полицию от местных жителей. Неизвестный 9 октября испортил надгробия, кресты и памятники на кладбище в селе Воропаево. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали повреждение около 30 могил. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили возможную причастность к преступлению местного жителя 1975 года рождения.

Подозреваемого в осквернении могил гражданина задержали в ходе патрулирования улиц. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения доставили в отделение полиции. По факту повреждения могил возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений". Санкции статьи предусматривают наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

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