Амстердам, 15 октября, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Нидерланды закупят 46 немецких основных боевых танков Leopard новой модификации. Ожидается, что первую партию боевых машин поставят в 2027 году. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщило министерство обороны королевства.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Leopard

«Минобороны намерено приобрести 46 боевых танков Leopard 2A8. Нидерланды присоединяются к инициативе правительства Германии», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что на закупку танков новой модификации в соответствии с требованиями НАТО выделено от 1 до 2,5 млрд евро. Нидерланды должны получить первые Leopard 2A8 в 2027 году, остальные — в 2030 году.

Согласно заявлению минобороны королевства, таким образом к 2030 году в стране для усиления боеспособности вооружённых сил будет создан полноценный танковый батальон численностью около 500 военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, в июле стало известно, что Чехия и Германия подписали соглашение о передаче Праге 14 танков Leopard в качестве компенсации за поставки вооружений Украине. Также стороны обсуждают возможность будущих закупок боевых машин Leopard модификации 2A8 в целях модернизации Вооружённых сил Чехии.

По мнению ирландского журналиста Чея Боуза, немецкие танки Leopard, переданные Украине западными союзниками, не повлияли на ход боевых действий, а неэффективность боевых машин привела к существенному подрыву репутации танков Leopard. Как отмечали авторы материала, опубликованного в американском журнале Military Watch Magazine, обследование трофейного немецкого танка Leopard 2A6 позволит специалистам «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») получить доступ к чувствительным технологиям боевой машины, а выявленная информация о сильных и слабых сторонах танков этой модификации будет высоко цениться Вооружёнными силами России. Подбитый в зоне СВО танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод» 1 октября.