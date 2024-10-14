Канберра, 14 октября, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Официальный визит британского короля Карла III в Австралию оказался на грани срыва из-за отказа встретиться с ним целого ряда австралийских политиков. Об этом 14 октября сообщает издание Daily Mail.

EPA/ANDY KELVIN/TASS

Ради первого официального визита в Австралию в качестве короля Карл III приостановил лечение от рака, но в итоге с ним отказались встретиться премьер-министры всех шести австралийских штатов. Главы штатов Австралии под разными предлогами не явились на приём в честь приезда короля, а многие другие крупные политики страны отказались встретиться с Карлом III в Канберре, столице Австралии.

Кроме того, ожидается, что в Сиднее состоятся акции протеста антимонархистов, а организация Australian Republic Movement («Австралийское республиканское движение») заявила, что визит британского короля должен стать последним для монархии в Австралии.

Представительница Лиги австралийских монархистов Бев Макартур отметила, что австралийские политики своим поведением нанесли оскорбление королю, так как, вступая в должность, они клялись в верности Карлу III.

«Это монументальное оскорбление, что теперь они плюют на руку, протянутую им в знак дружбы», — подчеркнула Макартур.

Визит британского короля Карла III в Австралию продлится 11 дней, график поездки очень плотный, он включает множество встреч и посещение Самоа, где он примет участие во встрече глав правительств Содружества наций.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил король Великобритании Карл III, он не будет сопротивляться, если австралийцы решат проголосовать против монархии и отказаться от его покровительства. Ради поездки в Австралию врачи разрешили Карлу III временно приостановить лечение от рака.