Москва, 14 октября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону предъявлены обвинения в выводе из России более 48 миллиардов рублей. Об этом сообщили РАПСИ в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Платон обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на банковские счета нерезидентов с представлением подложных документов»). Уголовное дело о выводе из РФ денежных средств в особо крупном размере организованной группой передано в Преображенский районный суд Москвы.

Молдавский бизнесмен, находящийся в международном розыске, обвиняется в выводе из России свыше 48 миллиардов рублей. Рассмотрение дела по существу пройдёт в отсутствии фигуранта, поскольку заместителем генпрокурора Молдавии отказано в его экстрадиции в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля 2023 года Тверской районный суд Москвы признал Вячеслава Платона виновным в выводе из России более 126 миллиардов рублей и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы со штрафом в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, фактическим владельцем которого является бизнесмен.

На основании собранных следствием доказательств в ходе судебного процесса установлено, что в период с 2013 по 2014 год Платон, будучи владельцем молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк», вместе с сообщниками создал преступное сообщество для вывода денежных средств из РФ в иностранные государства.