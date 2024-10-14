Гаага, Нидерланды, 14 октября, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Посольство Украины в Нидерландах объявило об усилении мер безопасности после получения письма с угрозами, сообщил 14 октября телеканал RTL.

Unsplash

Украинская дипломатическая миссия находится в городе Гааге. В письме, которое пришло в адрес посольства, содержалась угроза подрыва здания.

Правоохранительные органы Украины заявили, что всего подобные послания получили 60 дипучреждений, представляющих за рубежом киевский режим. Телеканал CNN Portugal проинформировал, что из-за одного из таких писем были эвакуированы сотрудники украинского посольства в Лиссабоне.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в посольстве Украины в Испании прогремел взрыв. Взрывное устройство находилось в пакете, который доставили почтой. Подозреваемым в совершении этой атаки стал 74-летний мужчина, которого задержали в городе Миранда-де-Эбро, но после отпустили.

В декабре 2022 года посольство Украины в Казахстане получило письмо о минировании здания. При проверке диппредставительства специалисты-взрывотехники ничего не нашли.