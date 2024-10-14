Осло, 14 октября, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Дипломатический состав посольства России в Осло сократят в связи с требованием норвежской стороны. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщила пресс-служба диппредставительства.

Юрий Михайленко / ТАСС Посольство РФ в Норвегии

«По требованию норвежской стороны дипломатический состав российских загранучреждений в Норвегии сокращается с 17 октября 2024 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Норвегии.

Уточняется, что к указанной дате в составе консульского отдела посольства останутся всего два дипломата. Посольство России в Норвегии расположено в комплексе зданий вблизи центра Осло.

Кроме того, штат генерального консульства на Шпицбергене сократят до одного дипломата, в связи с чем функционал генконсульства временно ограничат.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Норвегия объявила 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата. В заявлении министерства иностранных дел королевства отмечалось, что Осло, несмотря на это решение, рассчитывает поддерживать «нормальные дипломатические отношения» с Россией. В Министерстве иностранных дел РФ подчёркивали, что западные страны сокращают дипломатическое присутствие России под надуманными предлогами.

Позднее в ответ на высылку 15 дипломатов посольства РФ в Осло персонами нон грата были объявлены 10 представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны. Посла Норвегии Роберта Квиле вызвали в МИД РФ, ему выразили решительный протест.