Нью-Йорк, США, 14 октября, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Новые гражданские иски по обвинениям в изнасилованиях поданы против скандально известного американского рэпера и продюсера Пи Дидди (P. Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) в суд Нью-Йорка. Об этом 14 октября сообщил телеканал NBC News со ссылкой на материалы дела.

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Уточняется, что всего против Комбса подано пять исковых заявлений по обвинениям в изнасиловании. Как уверяют истцы, инциденты произошли с 1995 по 2021 год. Один из случаев произошёл 20 лет назад, женщина, которая на момент инцидента была 19 летней студенткой колледжа, утверждает, что рэпер изнасиловал её в номере отеля на Манхэттене.

Истица требует возмещения ущерба, сумма, которую она хотела бы получить в качестве компенсации, а также имя женщины не разглашаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что рэпер Шон Комбс с 2023 года несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. 17 сентября он был арестован в Нью-Йорке в связи с обвинениями в рэкете, насилии и торговле людьми. Не менее 120 человек заявили, что обратятся с исками в суд в отношении музыканта и продюсера. Некоторые из них были несовершеннолетними на момент совершения преступлений музыкантом.

Как заявила в октябре представитель МИД России Мария Захарова, руководству США, вероятно, стоит переключиться с мировых проблем на преступную группировку «вурдалаков», системно занимавшуюся растлением детей, и разобраться с этой проблемой.

Захарова уверена, что многие, в том числе в Белом доме, знали о том, что творил с людьми рэпер.