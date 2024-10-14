Брянск, 14 октября, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 14 октября обнаружили и обезвредили один беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Брянской области. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё один вражеский БПЛА самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На место падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, до этого, вечером 14 октября, российские силы ПВО отразили попытку атаки украинских беспилотников на Брянскую область. По данным Минобороны РФ, в период с 18:50 по 20:00 по местному времени (совпадает с мск) над территорией региона уничтожены 16 вражеских БПЛА.

В ночь на 13 октября российские военные сбили над территорией России 13 украинских беспилотников. Шесть из них уничтожены в небе над Курской областью, шесть — в Белгородской и один — в Брянской области.