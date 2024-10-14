Москва, 14 октября, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что победил рак и уже выписался из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина. Видео он опубликовал 14 октября в своём Telegram-канале.

Telegram/КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе Отар Кушанашвили

«Я добрался до дома… Рак — это не приговор, это диагноз. Это такая же болезнь. Она жёстче, беспощаднее, чем другие болезни, но её можно удушить», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске после того, как он приехал сдавать анализы. Из-за тяжёлого состояния, вызванного острой непроходимостью кишечника, его поместили в реанимацию. Медики обнаружили у него раковую опухоль. Врачи решили проводить операцию.

На следующий день Кушанашвили находился в стабильном состоянии после хирургического вмешательства. Через неделю его перевели из реанимации в отдельную палату больницы в Красногорске.

1 октября телеведущему удалили злокачественную опухоль. Операция длилась девять часов.