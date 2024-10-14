Москва, 14 октября, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Туроператоры заметили снижение спроса на зарубежные туристические поездки у россиян в сентябре. Об этом 14 октября сообщил Российский союз туроператоров (РСТ).

Unsplash виды Таиланда

«Отмечается некоторое снижение бронирований, а часть туристов, планировавших поездки, занимают выжидательную позицию», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, такая ситуация наблюдается из-за нестабильного курса рубля. Туристические агенты часто сталкиваются с негативной реакцией клиентов из-за значительной разницы при расчёте стоимости путёвки в рублёвом эквиваленте и при её покупке. Кто-то соглашается заплатить новую цену, а кто-то решает ждать изменения курса российской валюты.

Отмечается, что в первую очередь колебание спроса на туристические поездки наблюдается на относительно дешёвых направлениях, например на Шри-Ланку, в Таиланд или Турцию. Операторы при расчёте стоимости путёвок закладывают 4,5% на случай снижения курса рубля, но бывает, что этого недостаточно.

Как передавало ИА Регнум, в августе «РИА Новости» назвало рубль одной из самых недооценённых валют в мире. Издание проанализировало цены на бургер, картошку фри и стаканчик колы в разных странах и пришло к выводу, что курс должен составлять 26,7 рубля за 1$, то есть в 3,4 раза выше, чем был на тот момент.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов 6 октября в беседе с ИА Регнум посоветовал заранее планировать покупку путёвок на новогодние праздники из-за высокого спроса на них. Он назвал самыми популярными направлениями Россию, ОАЭ, Египет и Турцию. Также многие летают в Таиланд, но это, как правило, жители Дальневосточного региона.