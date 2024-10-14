Люксембург, 14 октября, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Страны Европейского союза приняли решение продлить свою военную миссию на Украине на два года. Об этом 14 октября заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Global Look Press/A. PÃƒÂ�Rez Meca/Keystone Press Agency Жозеп Боррель

«Мы решили, что продлим мандат нашей миссии на Украине на два года», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Боррель также заверил, что министры будут и дальше обсуждать разблокирование финансирования военной помощи Киеву через Европейский фонд мира.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Боррель заявил, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней, если бы Запад не помогал Киеву.

17 сентября первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что страны Европейского союза с ноября 2022 года обучили уже около 60 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на собственной территории.

Миссия Европейского союза по военной помощи Украине, была основана в октябре 2022 года. Ее целью стало повышение боеспособности украинских военных в конфликте с Россией. Согласно ей, украинские бойцы проходят военную подготовку по стандартам армии НАТО. Центры подготовки координируют свои действия с аналогичными службами из США, Канады и Великобритании.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова осудила создание миссии, еще до её официального запуска, заявив, что данная кампания делает ЕС участником конфликта.