Боррель заявил, что ЕС продлит мандат военной миссии на Украине на два года
Люксембург, 14 октября, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Страны Европейского союза приняли решение продлить свою военную миссию на Украине на два года. Об этом 14 октября заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Мы решили, что продлим мандат нашей миссии на Украине на два года», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
Боррель также заверил, что министры будут и дальше обсуждать разблокирование финансирования военной помощи Киеву через Европейский фонд мира.
Как передавало ИА Регнум, 7 октября Боррель заявил, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней, если бы Запад не помогал Киеву.
17 сентября первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что страны Европейского союза с ноября 2022 года обучили уже около 60 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на собственной территории.
Миссия Европейского союза по военной помощи Украине, была основана в октябре 2022 года. Ее целью стало повышение боеспособности украинских военных в конфликте с Россией. Согласно ей, украинские бойцы проходят военную подготовку по стандартам армии НАТО. Центры подготовки координируют свои действия с аналогичными службами из США, Канады и Великобритании.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова осудила создание миссии, еще до её официального запуска, заявив, что данная кампания делает ЕС участником конфликта.