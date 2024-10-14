Москва, 14 октября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Создание газового хаба в Турции снова оказалось на повестке дня. Москва и Анкара активно обсуждают этот проект, но пока не озвучивают конкретную информацию относительно его реализации. При этом в Турции надеются, что в следующие несколько месяцев тема получит развитие, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар 10 октября на пленарной сессии Петербургского международного газового форума. ИА Регнум разбиралось, каковы потенциал сотрудничества России и Турции в энергетической отрасли и перспективы такого хаба.

РИА Новости

Газовое сотрудничество

Российская и турецкая стороны активно сотрудничают в энергетической сфере. РФ сохраняет позиции основного поставщика газа в Турцию. При этом, как уточнил ИА Регнум ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, в западном направлении Турция — крупнейший рынок сбыта для российского газа. Раньше страна занимала то второе, то третье места по закупкам энергоресурса из России. На первом месте находилась Германия, а на второе периодически выходила Италия. Но сегодня ситуация изменилась.

«Газпром» поставляет газ в Турцию по морским газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», проложенным через Чёрное море. И экспорт через первый вырос. Но в компании намерены и дальше развивать взаимодействие с Турцией. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и турецкий министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар на встрече 10 октября обсудили перспективы взаимодействия, а также проект создания международного газового хаба. ИА Регнум направил запрос в компанию о потенциальных сроках реализации проекта и его перспективах. По состоянию на момент публикации ответ получен не был.

Новый энергетический хаб

Идея о создании хаба в Турции была озвучена еще в 2022 году на фоне снижения экспорта российского трубопроводного газа в Европу. Тогда президент России Владимир Путин назвал этот проект реалистичным. После его реализации может появиться достаточное количество желающих заключить контракты, отметил российский лидер.

В то же время, организовав хаб, Анкара хочет реализовать свои геоэкономические интересы на энергетической карте большой Евразии, рассказал ИА Регнум эксперт в области ТЭК, замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

«Это даст возможность Турции, учитывая новые инвестиции во внутреннюю газовую инфраструктуру, увеличить объемы импорта где-то порядка на 50%: если мы возьмем уровень объема 50 млрд куб. м сейчас, то до 75, а может, до 80 млрд куб. м может увеличиться импорт», — объяснил он.

Кроме того, турецкая сторона анонсировала увеличение собственной добычи газа. Хотя пока неизвестно, когда это дойдет до практической реализации, однако турецкое минэнерго и газовая компания BOTAŞ периодически об этом заявляют.

В результате хаб даст Анкаре возможность влиять на европейские газовые рынки, регулировать цены и путем диверсификации, как различных путей импорта, создать соответствующую инфраструктуру и быть не просто транзитной страной, а уже экспортером природного газа в Европу, отметил Гулиев. Все это усилит геополитическое положение страны.

Создание хаба выгодно и для России, уверен доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Пока южные направления газовой транспортировки российского энергоресурса очень хорошо развиты и эффективно работают по сравнению с западными направлениями, считает эксперт.

«Газовый хаб в Турции — перспективный проект. Это возможность для России продавать дополнительные объемы газа в любом случае. Для Турции это также выгодно, потому что она становится важным игроком на газовом рынке и, естественно, будет на этом также зарабатывать. Думаю, Турция будет поставлять газ в Европу, западным странам, и это будет, с моей точки зрения, во многом российский газ», — сказал экономист.

На такой площадке не всегда можно будет идентифицировать происхождение энергоресурса, и турецкая сторона будет поставлять товар как из РФ, так и из других стран, обратил внимание Чирков. В результате, возможно, продавать через турецкий хаб РФ будет легче и не исключено, что реальное потребление российского газа в странах Европейского союза (ЕС) может увеличиться. К тому же поставки трубопроводного энергоресурса удобнее и дешевле, чем транспортировка морским путем.

«Обычно хаб предусматривает свободное ценообразование, спотовый рынок, то есть торговлю. В этом смысле чем больше рыночности в газовой сфере, тем соответственно больше надежности и возможностей для России, потому что наш газ очень конкурентоспособен. И тем большие объемы будут продаваться в самые разные страны мира, в том числе и в Европу», — подчеркнул экономист.

Крайне актуален проект и для самого «Газпрома» с учетом потери большей части европейского рынка. Согласно опубликованной финансовой отчетности по итогам II квартала и шести месяцев 2024 года, результаты оказались позитивными. Но аналитики обращают внимание, что некоторая прибыль обусловлена разовыми факторам и переоценками. Кроме того, продолжаются трудности со свободным денежным потоком и больше тратится реальных денег, чем зарабатывается. К тому же еще неизвестно, продолжится ли транзит через Украину в 2025 году — от этого зависит, будет ли РФ и дальше продавать энергоресурс некоторым государствам Центральной Европы.