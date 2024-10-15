Москва, 15 октября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. За сокрытие номерных знаков автомобиля правонарушитель мог раньше получить штраф или недолгое лишение водительских прав, но теперь закон разделяет злоумышленников в зависимости от целенаправленности их действий. Это позволит сразу лишать прав тех, кто использовал специальные устройства для сокрытия номеров, рассказал автомобильный эксперт Владимир Баршев в разговоре с ИА Регнум.

Anton Belitsky/Global Look Press

Президент России Владимир Путин 14 октября подписал указ о лишении прав на срок до 1,5 года за сокрытие номерных знаков при помощи специальных устройств. Данные поправки будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

По словам эксперта, данное решение позволит разделить тех, кто неумышленно совершил правонарушение или сделал это при помощи листика, бумаги, и тех, кто осознанно занимается сокрытием государственного номерного знака специальными устройствами.

«В данном случае при установке специальных устройств однозначно уже есть умысел. Тут даже не надо штрафы выносить, они и не предусмотрены в этих поправках, там сразу идёт лишение права управления транспортным средством. Умысел доказан наличием такого устройства. Человек пытается скрыть номер», — пояснил эксперт.

Ранее правонарушители не делились по такому признаку, и злоумышленник со специальными устройствами, которые скрывают номер, мог получить штраф или лишиться водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев, уточнил автоэксперт.

«Неважно, по какой причине скрывают номера. Уходит он от штрафа в 200 рублей за превышение скорости, или не хочет оплачивать проезд, или по каким-то иным причинам. К нарушителям применялась одинаковая мера ответственности. Это не совсем справедливо», — заявил Баршев.

Говоря о том, как подобные устройства применяются на практике, эксперт поделился личными наблюдениями.

«Я ехал по трассе М-12, остановился на заправке, и меня поразило, что некоторые довольно дорогие машины, выезжая оттуда, откидывали номер. Кто-то выходит с пеной, нанося её на номер. В данной ситуации разумное решение разделить эти позиции. Когда человек может не заметить случайно прилипший листик или бывают случаи, когда сосед как-то навредил. А применение специальных устройств — это непосредственный умысел сокрытия номерных знаков автомобиля», — рассказал автоэксперт.

Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов, комментируя сообщения о введении ужесточения наказания за скрытые номера машин, заявил, что есть случаи, когда автовладельцы используют для этого электромагниты, шторки и другие приспособления. Он также отметил, что в случае, когда номер не видно из-за грязи, невозможно установить, было ли это сделано специально или произошло случайно.