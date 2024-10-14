Москва, 14 октября, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что ест пастилу вместо хлеба.

Станислав Красильников/ТАСС Изготовление пастилы по традиционному рецепту

«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб и у меня дома всегда есть белевская пастила. Коломенскую я тоже люблю, у неё другой вкус совершенно», — сказала она на пленарной сессии форума «Сделано в России».

Так Лут начала выступление, отвечая на речь предыдущего спикера, основателя компании «Белевская пастильная мануфактура» Николая Семерни.

Министр заявила, что пастила является знаковым продуктом, о котором должен узнать весь мир. Также она назвала три группы товаров, на которые приходится больше 80% экспорта российской сельскохозяйственной продукции России, а именно: зерновые, масло и жир, рыба.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников АПК и перерабатывающей промышленности выразил особые слова признательности в адрес сельхозпроизводителей Донбасса, Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей. Президент подчеркнул, что, несмотря на все выпавшие на их долю испытания, они продолжают работать с полной отдачей, трудиться на совесть. Такое мужество и преданность своему делу заслуживают самого глубокого уважения, добавил российский лидер.

По словам главы государства, безусловным приоритетом правительства является развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счёт строительства и ремонта школ, детсадов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.

Россия в ответ на недружественные действия ряда стран ввела ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства. Это способствовало развитию сельского хозяйства. Отчасти то же самое происходит и в сфере промышленности, отмечал Путин.

Лут 11 сентября сообщила, что Россия в 2024 году сможет экспортировать до 60 млн т зерна при ожидаемом урожае в размере 132 млн т.