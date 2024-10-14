Москва, 14 октября, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Ужесточение наказания за сокрытие номеров автомобилей не коснётся тех случаев, когда номер стал нечитаемым случайно. Об этом заявил 14 октября автоэксперт Пётр Шкуматов.

Артем Геодакян/ТАСС

Он уточнил, что за номер, скрытый мусором, снегом или подобным образом, действуют прежние меры наказания: в первый раз — штраф в размере до 5 тыс. рублей или лишение прав на три месяца, а во второй — лишение прав на полгода. Нововведение касается случаев, когда для сокрытия номеров используют специальные приспособления.

«Безальтернативное лишение [на срок от года до полутора лет] с первого раза предусмотрено в том случае, если у человека номер оборудован специальными устройствами, которые предполагают возможность его скрыть во время движения», — процитировала эксперта Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 14 октября подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров машины при помощи спецустройств. Также нововведение предусматривает конфискацию прибора. Нововведение вступило в силу.

Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов, комментируя сообщения о введении ужесточения наказания за скрытые номера машин, заявил, что есть случаи, когда автовладельцы используют для этого электромагниты, шторки и другие приспособления. Он также отметил, что в случае, когда номер не видно из-за грязи, невозможно установить, было ли это сделано специально или произошло случайно.