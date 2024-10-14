Автоэксперт Шкуматов рассказал о нюансах наказания за сокрытие номеров
Москва, 14 октября, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Ужесточение наказания за сокрытие номеров автомобилей не коснётся тех случаев, когда номер стал нечитаемым случайно. Об этом заявил 14 октября автоэксперт Пётр Шкуматов.
Он уточнил, что за номер, скрытый мусором, снегом или подобным образом, действуют прежние меры наказания: в первый раз — штраф в размере до 5 тыс. рублей или лишение прав на три месяца, а во второй — лишение прав на полгода. Нововведение касается случаев, когда для сокрытия номеров используют специальные приспособления.
«Безальтернативное лишение [на срок от года до полутора лет] с первого раза предусмотрено в том случае, если у человека номер оборудован специальными устройствами, которые предполагают возможность его скрыть во время движения», — процитировала эксперта Lenta.ru.
Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 14 октября подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров машины при помощи спецустройств. Также нововведение предусматривает конфискацию прибора. Нововведение вступило в силу.
Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов, комментируя сообщения о введении ужесточения наказания за скрытые номера машин, заявил, что есть случаи, когда автовладельцы используют для этого электромагниты, шторки и другие приспособления. Он также отметил, что в случае, когда номер не видно из-за грязи, невозможно установить, было ли это сделано специально или произошло случайно.