Париж, 14 октября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Суд во Франции арестовал имущество двух российских предпринимателей на сумму более €70 млн в рамках расследования дела о предполагаемом отмывании денег. Об этом сообщила газета Le Mondeсо ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, арест коснулся имущества Руслана Горюхина, с 2008 по 2014 год занимавшего должность гендиректора российской компании «Стройгазмонтаж», и сооснователя московской галереи Artstory Михаила Опенгейма.

Новость дополняется