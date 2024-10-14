Пекин, 14 октября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. В китайском городе Шанцю исследователи обнаружили «царскую» гробницу с украшениями, возраст которой составляет порядка 5 тыс. лет. Об этом 14 октября сообщил портал «Синьхуа новости».

Global Look Press/TomÃƒÂ°S Alonso/Keystone Press Agency

Захоронение состоит из внутреннего и внешнего гроба. В ходе раскопок в нём нашли более 350 предметов, включая сотню керамических изделий, порядка 200 изделий из нефрита. Были найдены драгоценности из слоновых бивней со сложными орнаментами на поверхности.

Размер и количество обнаруженных артефактов делают гробницу одним из крупнейших погребений времён неолита Давэнькоу. Предварительно учёные предположили, что могила принадлежала правителю раннего государственного образования.

Как заявил доцент исторического факультета Педагогического университета «Шоуду» Чжу Гуанхуа, новая находка исследователей подтверждает теорию о столице древнего царства Хуайи, располагавшейся в районе нынешнего города Шанцю и его окрестностей. Гробницу обнаружили недалеко от археологического памятника Ванчжуан, который порядка 5 тыс. лет назад считался крупномасштабным поселением.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в мавзолее основателя династии Цинь и императора Цинь Шихуандиобнаружили 16-тонный саркофаг, внутри которого находятся сокровища. Он мог принадлежать сыну Шихуанди — принцу Гао, который попросил своего брата отправить себя к отцу в загробный мир. Также исследователи допустили, что саркофаг может принадлежать не принцу, а одному из высокопоставленных феодалов или полководцев.