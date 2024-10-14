Тбилиси, 14 октября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. В столице Грузии Тбилиси поставили ограждение вокруг подземного перехода на площади Первой Республики, в который упала 27-летняя россиянка и впоследствии скончалась. Фотографиями и видео обновленного перехода в понедельник, 14 октября, поделились пользователи соцсетей.

Соцсети

На представленных кадрах видно, что вокруг подземного перехода появились дополнительные, предположительно, металлические заграждения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября 27-летняя россиянка гуляла по Тбилиси с подругой, распевая песню «В последний раз» группы «Весёлые ребята» и снимая себя на смартфон. Она не заметила низкого бордюра и упала в подземный переход, сломав основание черепа. Подруга россиянки вызвала скорую помощь, но медики спасти её не смогли — она умерла в больнице.

На месте гибели девушки появился стихийный мемориал с цветами. В соцсетях после этого случая стали критиковать администрацию города за опасный парапет.