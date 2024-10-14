Уфа, 14 октября, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Джефф Монсон женился по нормам ислама, венчание совершено в главной мечети Уфы. Об этом сообщило «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Мы поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы 7 октября. Поскольку мы с Джеффом не выносим личную жизнь на публику, то обряд венчания прошёл довольно скромно», — рассказала жена спортсмена Екатерина.

По её словам, торжественную свадьбу с многочисленными гостями молодожёны планируют провести в 2025 году.

Монсон принял ислам летом 2024 года во время приёма по случаю Курбан-байрама в Москве, организованного Европейским мусульманским форумом.

Как передавало ИА Регнум, в 2018 году Монсон стал гражданином России. В мае 2023-го экс-боец ММА отказался от гражданства США и сдал паспорт этой страны в американское консульство в Стамбуле. Он также заявил, что никогда не вернётся в Соединённые Штаты.

В сентябре 2023 года Монсона избрали депутатом парламента (курултая) Башкортостана.