Москва, 14 октября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Стоимость поездки на такси в Москве выросла в среднем в три раза на фоне снегопада, который в понедельник, 14 октября, накрыл столицу. Соответствующая информация следует из данных агрегаторов такси.

Софья Сандурская/ТАСС

В приложении сервиса «Яндекс Go» размещено уведомление, в котором отмечается, что количество желающих уехать на такси превышает количество свободных машин.

«Поездка может занять больше времени, чем обычно. Возможно, будет быстрее воспользоваться общественным транспортом», — сказано в уведомлении.

Как передавало ранее ИА Регнум, в некоторых районах Москвы днём в понедельник, 14 октября, выпал первый снег. Утром того же дня ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о сложной погоде в мегаполисе. По её словам, в понедельник ожидаются порывы ветра до 12–14 м/с и дождь с мокрым снегом.

Вечером 13 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о дожде с мокрым снегом и порывистом ветре в понедельник. Синоптик уточнил, что такие осадки могут наблюдаться в столице до конца суток, из-за чего в городе на некоторое время сформируется снежный покров толщиной от двух до шести миллиметров.